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Spor

Mehmet Büyükekşi: Play- Off iddiaları nereden çıkıyor anlamıyorum

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in sonu ile alakalı çıkan iddialara açıklık getirdi.

24 Şubat 2023 Cuma 11:00 - Güncelleme:
Mehmet Büyükekşi: Play- Off iddiaları nereden çıkıyor anlamıyorum
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig ile ilgili ortaya çıkan yeni iddialar hakkında Fanatik'e konuştu.

Büyükekşi, "Yaptığımız resmî açıklamalara rağmen maalesef her gün ligin gidişatı ve benzeri konularda çeşitli iddialar gündeme geliyor. Daha önce resmi duyurularını ve planlamalarını yaptığımız süreçler dışında herhangi yeni bir şey gündemimizde yok. Play- Off iddiası ve benzeri şeyler nereden çıkıyor anlamış değilim. Ne bu yönde bir talep gelmiş durumda ne de böyle bir şey gündemimizde." ifadelerini kullandı.

Planlamanın kusursuz işlemesi için gayret gösterdiklerini vurgulayan Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ligleri planladığımız şekilde oynatıp, takvimimize sadık kalarak sezonu bitirmek en büyük gayemiz. Bilindiği üzere İstanbul'da 10 Haziran 2023'te Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacağız."

"Gayemiz en geç haziranın ilk haftasında ligleri sağlıklı bir şekilde bitirmek, sonrasında da tüm mesaimizi Şampiyonlar Ligi Finali'ne harcamak. Yaşadığımız büyük felaket sonrası FIFA ile olduğu gibi UEFA ile de sürekli iletişim halindeyiz. Kimsenin kuşkusu olmasın. İnşallah TFF olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz."

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