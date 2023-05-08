Mehmet Büyükekşi, Samsunspor'u ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantileyen Yılport Samsunspor'u ziyaret etti.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette TFF Stratejik ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İdil Karademirlidağ Suher, 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.



Ziyarette Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerine tesisleri gezdirerek kulüp hakkında bilgiler verdi.

