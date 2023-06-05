Mehmet Büyükekşi: Vaatlerimizin tamamını gerçekleştirdik

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Büyükekşi'nin TRT Spor'daki VAR kayıtları, hakem performansları ve ligden çekilen takımlar hakkında alınan karar üzerine yorumları...

"Bir yıllık bir dönem için yönetime talip olduk. TFF seçimleri 4 yılda bir yıl yapılıyor. Nihat Özdemir başkanımız 3 yıl yapmıştı. Hedefimiz şuydu; az zamanda çok iş yapmak. Vaatlerimizin tamamını gerçekleştirdik."

"Yayın ihalesi, harcama limitleri, yabancı sınırı, belli değildi. 3 gün içerisinde yayın ihalesini fiyatını arttırarak imzaladık. Harcama limitlerini bir takım formüller geliştirerek açıkladık. Yabancı sayısı konusunda kulüplerimizin talepleri doğrultusunda açıkladık. Bir hafta içinde bunları yerine getirdik."

"Daha sonra yine önemli konuda, söz verdiğimiz şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi hakemlerle ilgiliydi. Gözlemcilerle ilgili sıkıntı vardı. Gözlemci sayısını 2'ye çıkardık. Raporları tamamen dijital hale getirdik."

"Hakemleri algoritma ile atama konusunda söz verdik. Kısa sürede bunu hayata geçirdik. Hakemlere kriterler belirledik, 41 tane kritik belirledik. Bunlar bir anda olmadı. Kriterler elimizde çoğalınca, algoritma ile atamayı başlattık."

"En önemli konu şuydu; her iki kulübün başkanı da kamuoyuna çağrıda bulundu, VAR kayıtları açıklansın dedi. VAR kayıtları daha önce hiç açıklanmamıştı. Öyle bir hava yaratıldı ki, burada gizli bir şey var gibi. İzledim ben VAR kayıtlarını, dinledim aslında herhangi bir kulübün lehine ve aleyhine yapılan bir şey yok."

"Onun için Sabri Çelik hocamızla görüşüp yayınlama kararı aldık. Kırmızı kart pozisyonu da, VAR hakemi, hakemi çağırıyor, hakem de sarı kart gösteriyor. VAR kayıtları sadece eğitim amaçlı açıklanabiliyor. Biz de bir seferliğine açıkladık. Kötü niyet olmadığını, hakem hatası olduğunu kamuyouna açıkladık."

"Bu sene son derece talihsiz, asrın depremini yaşadık. 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Binlerce insanımız ampute durumda, çok büyük bir acımız var. Acımız bu şekilde sürerken, bazı takımlarımız ligden çekildi. Olağanüstü bir durum var. 1980'lerden beri uygulanan bir sistem var."

"Biz hiçbir şey yapmadık. O takımın yaptığı maçlar tamamen tescil edilmiş. Öyle olması lazım zaten. O maçlar oynanmış, o maçı yenen takım prim almış, kaybeden prim alamamış veya berabere bitmiş, iki takım da almış. Bazı oyuncular sarı kart görmüş, bazı oyuncular kırmızı kart görmüş."

"Emek harcamışlar, ter dökmüşler. Biz ne yaptık, ligden çekilen takımlar sahaya çıkmadığı için 3-0 hükmen mağlup oluyor. Bu her yerde uygulanan kural."

"Bir takımımız çıkıp 'Diğer takımlar 6 puan almış, ben 1 puan almışım. Hepsini iptal edin' diyor. Böyle bir şey, akla zarar bir şey, mantığı yok. Ayrıca öyle bir karar alsaydık bile, şampiyon yine başka bir takımdı. Bir yandan da hukuksuz diyeceksiniz. Bu, bir kere ligin marka değerine zarar veriyor."