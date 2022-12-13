Mehmet Büyükekşi: Yabancı VAR hakemi getirmek birçok ülkeyle görüştük ama maalesef olumlu bir cevap alamadık

Antalya'da düzenlenen Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Eğitim Semineri, turizm merkezi Belek'te devam ediyor. Seminerin açılış konuşmasını yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi salondan çıktıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamalarına Antalya'da iki gündür meydana gelen aşırı yağıştan dolayı sel felaketiyle karşı karşıya kalan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Büyükekşi "Hakemlikle ilgili iki önemli konumuz var. Bunlardan bir tanesi özellikle sahada görev yapan hakemlerimiz. Genelde başarılı bir performans gösterdiler. Ancak bazı maçlarda da hatalar yaşandı. Eğitim ve tecrübe çok önemli. Hakem atamalarını bu zamana kadar bir algoritma sistemiyle yaptık. 21 Aralık'ta tüm Süper Lig kulüp başkanlarımız gelecek ve onlarla maçların hakem atamasını yapacağız" dedi.

Hakemlerin seminerde Hugh Dallas ve Pawel Gil'den çok önemli eğitimler aldığını ve almaya devam edeceğini belirten Büyükekşi şunları söyledi: "Dün Süper Lig hakemlerimiz koşularını yaptı. Hepsi de başarıyla bu koşuları tamamladı. Önümüzdeki günlerde de bu testleri şeffaf olarak TFF'nin internet sitesine yükleyeceğiz. İsteyen herkes hakemlerin koşularını izleyebilir. Hakem akademisi kuruyoruz. Şu anda o akademi ile ilgili Cerrahpaşa Üniversitesi ile bir protokol imzalayacağız. Bu geçici bir şey değil. Bu akademi TFF çatısı altında olacak. UEFA standartlarındaki eğitimleri tüm hakemlere uygulamayı planlıyoruz. Özellikle hakemlerimize maç hazırlığı, oyuncu yönetimi, oyunun kontrolü, taktiksel farkındalık ve fiziksel çalışma konularında eğitimler vermeyi planlıyoruz. Nasıl yurt dışından gelen hakem hocaları varsa yurt içinden hocalar ders verecek. Hakemlerin gelişmesine katkıda bulunacak. Hakemlerimizin bu eğitimlerden sonra antrenman ve performanslarının kontrol edilmesi gerek. Süper Lig ve TFF 1. Lig hakemlerinin kollarındaki saat aracılığıyla her günkü çalışmaları kontrol edilecek. Her açıdan bir yandan eğitim, diğer yandan ölçme ve değerlendirme olacak. Böylelikle sadece hakemden şikayet etme yerine orta ve uzun vadede hakemlerimizi eğiterek mükemmel hale getirmeyi hedefliyoruz.

VAR HAKEMLİĞİ İÇİN YENİ AKSİYONLAR PLANLIYORUZ

VAR hakemliği konusunda yabancı hakem getirebileceğimizi söylemiştik. Bu konuda maalesef olumlu, yeterli derecede somut bir cevap alamadık. Bu yüzden başka aksiyonlar planlıyoruz. Bunlardan bir tanesi aramıza birkaç yeni VAR hakeminin katılması. Bunun dışında UEFA'da görev yapan hakemlerimiz var. Mete Kalkavan ve Abdülkadir Bitigen, yurt dışında daha çok VAR hakemliği görevi alıyor. Onları da VAR hakemliği kadrosuna almayı planlıyoruz.

1'İNCİ LİG'DE İKİNCİ YARI İÇİN VAR İLE SAHA HAKEMİ ARASINDAKİ AYRIMI UYGULAMADAN KALDIRACAĞIZ

TFF 1. Lig'de de saha hakemleri ile VAR hakemlerini ayrıldıklarını hatırlatan Büyükekşi, "Ligin ikinci devresinde maçlar daha da yoğunlaşacak. Süper Lig'de VAR ile saha hakemleri ayrı olacak ama 1. Lig'de ikinci yarı için VAR ile saha hakemi arasındaki ayrımı uygulamadan kaldıracağız. TFF 1. Lig'deki hakemleri de VAR hakemliğine alıştırmak için böyle bir uygulama yapacağız. Böylelikle VAR hakemi sayısı artmış olacak. Süper Lig'deki VAR hakemleri haftada 1'den fazla maçta görev almayacak. Böylelikle Süper Lig'deki VAR hakemlerinin psikolojik olarak daha rahat davranmalarını sağlayacağız. İnşallah ikinci devre başından itibaren çok daha iyi netice almayı ümit ediyoruz."