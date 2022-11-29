Mehmet Büyükekşi'den olaylı derbi açıklaması: ''Hem PFDK hem de yönetim kurulu gerekli kararları alacak''

Göztepe-Altay maçında çıkan olaylar nedeniyle İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile görüşen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Federasyon olarak edindiğimiz bilgi ve raporları tüm ayrıntıları ile değerlendirdikten sonra hem disiplin kurulumuz hem de yönetim kurulumuz gerekli kararları alacaktır. Buradan çıkan neticelere göre tüm stadyumlarda talimatlarda bir değişiklik yapılması gerekiyorsa onları da inceleyeceğiz. Durum ve eylem raporlarını güncellemek üzere hareket edeceğiz" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Göztepe-Altay maçında çıkan olaylar sonrası İzmir'e geldi. Büyükekşi, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile görüşmenin ardından açıklama yaptı. Büyükekşi, "Bu olayların önlenmesi için buradayız. Ortaya çıkan olayları en ince ayrıntısına kadar öğrenmek için buraya geldik. Federasyon olarak edindiğimiz bilgi ve raporları tüm ayrıntıları ile değerlendirdikten sonra hem disiplin kurulumuz hem de yönetim kurulumuz gerekli kararları alacaktır. Ayrıca statlarda benzer olayların bir daha yaşanmaması için de dün ilgili kurumlarımızla bir ön toplantı yaptık. Bundan sonra buradan çıkan neticelere göre tüm stadyumlarda talimatlarda bir değişiklik yapılması gerekiyorsa onları da inceleyeceğiz. Durum ve eylem raporlarını güncellemek üzere hareket edeceğiz. Bu konuda çok hızlı çalışıp sonuçları da kamuoyu ile paylaşacağız. Özellikle Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, ve 3. Lig için de bu kararları şamil hale getireceğiz. Ne olursa olsun öncelikle yapacağımız işin adaletli olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Maçın yarıda kalması, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun işi. Diğer saha olayları ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun işi. O da bağımsız bir yargı şu anda. Ona onlar karar verecek. Biz, yarıda kalan maçın ne olacağı ile ilgili karar vereceğiz. Yaptığımız araştırmalara göre en doğru kararı vereceğiz" diye konuştu.

"FUTBOL TARİHİMİZE KARA BİR LEKE BIRAKIYOR"

Yaşanan olayların son derece üzücü olduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Futbol, kardeşliktir. Tüm farklılıkların ortadan kaldırılarak insanları bir araya getiren önemli bir spor dalıdır. Yüksek adrenalin, futbolun olmazsa olmazıdır ancak önemli olan; futbolcuların, yöneticilerin, teknik direktörlerin ortaya koyduğu dostluktur. Futbol ailesi olarak her zaman dostluktan yana tarafız. Geriye dönüp baktığımızda Türk futbolunda hafızalara kazınan tüm isimler, yeteneklerinin yanında mutlaka centilmenlikleriyle de öne çıkıyor. Bu isimler asla unutulmuyor. Ancak son yaşadığımız olaylar, futbol tarihimize maalesef kara bir leke bırakıyor. Futbol tarihimizde bu tür olayların kesinlikle olmaması gerekiyor. Bu tip olaylara sebep olanlara artık bir dur dememiz gerekiyor. Bu olanların hiç kimseye bir faydası yok. Altay kalecisi Ozan Evrim Özgenç'in sağlığına kavuşup hastaneden taburcu olması en büyük tesellimiz. Maalesef diğer yaralımız Mehmet Çakır, hala hastanede. Sabah kendisini ziyaret ettik. Beklediğimden iyi buldum. Morali yerinde. Kendisini Avrupa Şampiyon Kulüpler Finali'ne davet ettim. Tek dileğimiz, bir an önce iyileşip buluşmamız" ifadelerini kullandı.

FAİR-PLAY ANLAYIŞI

Amaçlarının iki kulüp camiasının taraftarlarını sakinleştirmek olduğunu belirten Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulüp başkanlarımızın verdiği mesajlara çok teşekkür ediyorum. Kulüplerimizin bu şekilde davranması bizi mutlu ediyor. Atatürk'ün dediği gibi, spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Bu yüzden ana hedeflerimizden biri, futbolda Fair-Play anlayışını yerleştirmek, dostluk ve kardeşlik duygularını öne çıkarmak. Bir Fair-Play kurulu oluşturduk. Her ay an iyi futbolcuya değil en centilmen oyuncuya ödül veriyoruz. En iyi takıma değil en centilmen takıma ödül veriyoruz. En centilmen teknik direktöre ve en centilmen taraftara hem maddi hem manevi ödül veriyoruz."

"FUTBOLUMUZA SALDIRI"

Büyükekşi, şu sözlerle açıklamasını sonlandırdı: "Bu son olay maalesef bizi çok üzdü. Bunu futbolumuza yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Bu saldırıda parmağı olanların futbolumuzun birliğine, düzenine büyük darbe vurmasına izin vermek istemiyoruz. Futbolun tüm paydaşlarının birlikte hareket etmesi son derece önemli. Hedefimiz, özellikle Türk futbolunun marka değerini yükseltmek. Bu sebeple hepimizin taşın altına gövdemizi koymamız gerekiyor. Bu tür saha içi ve saha dışı olayların bir daha olmaması ve Türk futboluna zarar vermemesi için yetkilileri göreve davet ediyorum."

"SORGULAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Yaşanan süreç hakkında bilgi veren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de "Pazar günü İzmir'in iki güzide, tarihi geçmişi çok eski olan takımının arasındaki İzmir derbisinde İzmir'e yakışmayan, Göztepe ve Altay takımlarına ve taraftarlarına mal edemeyeceğimiz nahoş, üzücü hadiseler yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız, ildeki genel durumla ilgili ziyarette bulundu. Bu hadiseyle ilgili 24'e yakın şahıs gözaltındaydı. Bunlardan biri dün tutuklanmaya sevk edildi ve Altay'ın kalecisine şiddet uygulayan şahıs tutuklanmış oldu. Diğer hadiseyi gerçekleştirenlerle ilgili sorgulama süreci devam ediyor. Bütün hadise detaylı olarak inceleniyor, araştırılıyor. Bu işin arkasında başka organize bir işin olup olmadığı da dahil olmak üzere sorgulanıyor. Hak ettikleri cezayı almaları için gereken bütün işlemler yürütülüyor. Sevindirici olan, her iki şiddet olayına maruz kalan kaleci ve taraftarın sağlık durumunun iyi olması. Sürekli takip ediyoruz. Göztepe taraftarı olan vatandaşımızın Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Hızla iyileşiyor. İnşallah sıkıntı olmadan sağlığına kavuşacak" dedi.

"İZMİR BUNU HAK ETMİYOR"

Vali Köşger ve Büyükekşi'nin ardından söz alan Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi ve eski başkan Mehmet Sepil ise "İki kişinin sağlık durumu bizim için çok önemli. Çok üzücü bir olay yaşadık ama herkes takdir etsin ki; böyle bir olay olduktan sonra stattan tahliyenin yapılması ve ardından hiçbir olayın olmaması çok önemliydi ve bu sağlandı. İki camia olarak gerekli açıklamaları yapıyoruz. Olayı yapanların en ağır cezayı alması gerektiğini kulüplerimiz olarak söylüyoruz. Olayı yapanların hangi takım taraftarları olduğu önemli değil. En ağır cezayı almaları gerektiğini düşünüyoruz ve kulüp olarak da takipçisi olacağız. Her türlü hukuksal hakkımızı kullanacağız. İzmir bunu hak etmiyor. Bu tür olaylara karışanları futbolun içinden temizlemek zorundayız" sözlerine yer verdi.

"İKİ OLAY DA HAYATA KASITLA İLGİLİ BİR DAVRANIŞ"

Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Yaralılarının sağlıklarına kavuşmaları tek güzel olan durum. Bizler bir arada aynı mücadeleyi sergilemek için çaba sarf ederken, kötü örnek olacak davranışların sergilenmesi kabul edilebilir bir durum değil. Yaşanan iki olay da benim nazarımda hayata kasıtla ilgili bir davranıştır. Bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için durumun takipçisi olacağız. Bundan sonraki süreçte tribünlerin daha temiz olması, insanları tribünlere daha fazla çekmek için mücadele vereceğiz. Kendini bilmez birkaç insanın yaptığı davranış taraftarlara ve camiaya mal edilemez. Bu sürecin de üstesinden geleceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Nükhet Küçükel Ezberci, Altay Başkanı Ayhan Dündar, Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi ve eski başkan Mehmet Sepil, Göztepeli futbolcular Yasin Öztekin, Atınç Nukan ve İsmail Köybaşı da bulundu.