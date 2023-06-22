Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu

TFF'nin Seçimli Olağan Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleştiriliyor. Genel Kurul çerçevesinde seçime tek aday olarak giren mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu listesini divana sundu. Büyükekşi'nin yönetim kurulunda, İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop, Müslüm Özmen, Volkan Can, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan, Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Şafak Müderrisgil ve Haluk Kalyoncu bulunuyor.

Denetleme kurulu asil listesinde ise, İsmail Gerçek, İrfan Karakaş, Osman Arslan, Selim Doğan, Ali Koray Büyükasar yer aldı.