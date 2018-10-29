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Mehmet Demirkol: Müslüm filmine gitmeyi düşünüyordum ama Slimani'yi izleyince vazgeçtim

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin forvetlerini eleştirdi.

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Demirkol'un sözleri şöyle;

"Fenerbahçe gol attı, baktım Frey sevindi. Nerede olduğunun farkında değil. Fenerbahçe'nin santrforu etrafa ışıldamalı ama bakıyorsun etrafa keder saçıyor. Müslüm filmine gitmeyi düşünüyordum ama Slimani'yi izleyince vazgeçtim. Aynı kederi izliyorum. Slimani'nin de 30 gol atacağını düşünüyordum. Şimdi 5 tane atsa iyi derim."

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