Mehmet Demirkol: Ersun Yanal geldi diyelim, bu kadroyu Yanal'a ver, ne yapacak?

Mehmet Demirkol, BeINSports Haber'de yayınlanan beIN MANŞET programında değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Slimani'nin kendisi için çok büyük bir hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Demirkol, "Saha içerisinde de negatif, mutsuzluk saçıyor etrafına. Portekiz'deyken hayal ettiğim adamlardan biriydi Slimani ancak şu anda görüyorum ve hayal kırıklığına uğruyorum. Slimani sezon başından beri 12 net pozisyona girdi. Bunlar atmaması zor pozisyonlar! Kaç attı, 1 attı! Sakatlığı olabilir, ruhsal anlamda sorunu olabilir. İngiltere günleri sorun yaratmış olabilir. Sahada mutsuzluk saçıyor. Slimani, Türkiye'de oynamasını hayal ettiğim adamlardan biri ama şu an sahada başka biri var" dedi.

"ERSUN YANAL GELSE NE YAPACAK?"

Cocu'nun ayrılık sürecini de değerlendiren Demirkol, "Ali Koç, Comolli'ye hala çok güveniyor olabilir. Cocu'yu Comolli getirdi ama belki soru işaretlerini de söyledi. Belki de yönetim, Cocu'yu istedi, Comolli de kabul etmek zorunda kaldı. Böyle bir ihtimal var. Fenerbahçe'de kim gelirse gelsin olmuyor. Bir yanlışlık var. Santrafor sorunu var mı var! İnanılır gibi değil, bu kadar transfere... Bu kaleci ve golcü departmanı ile Cocu falan dayanamaz... Kim olursa olsun dayanamaz. Ersun Yanal geldi diyelim. Bu kadroyu Ersun Yanal'a ver, ne yapacak? Öndeki oyunu oynayabilir mi? Denememesinde fayda görüyorum. Alves, Egemen, Gökhan, Caner vardı. Şimdi kim ile oyun yapacaksın, Roman ile mi? " ifadelerini kullandı.

"HARUN'U GALATASARAY KALESİNE KOY"

Fenerbahçe'nin kaleci sorunu yaşadığını Galatasaray üzerinden örnekler vererek yorumlayan Demirkol, "Fenerbahçe'nin kalecisi gol yiyor, sürekli yiyor. Fenerbahçe'nin kaleci departmanı sorunlu! Dört senedir böyle. Ersun Yanal'dan beri bu iş böyle. Fenerbahçe'nin kalesine kim geçerse geçsin, maç kurtarmıyor, sezon kurtarmıyor. Muslera'nın Schalke maçında kalede olmadığını düşün! Büyük sıkıntı, çok büyük sıkıntı. Porto maçında olmadığını düşün! Lokomotiv maçında kalede olmadığını düşün! Harun Tekin, Volkan Demirel ya da Kameni performansını Galatasaray'a koy, Fatih Terim dayanabilir mi buna? Kimse dayanamaz. Seyirci sana gelir. Üç maçta da 3'ten aşağı yemezdi. Muslera, üç maçın da adamı oldu" şeklinde konuştu.