Mehmet Demirkol: Galatasaray aslında bir kontraatak futbolu takımı olduğunu hatırlasın

Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile Galatasaray arasında oynanacak maç öncesinde Mehmet Demirkol, BeINSports'ta değerlendirmelerde bulundu.

Portekiz'den alınacak olan bir beraberliğin Galatasaray için iyi olabileceğini ifade eden Demirkol, "Beraberliğe şimdiden razıyım. Bu grubun en zor deplasmanı, en zor maç. Galatasaray'ın kadrosuna baktığın zaman bu bir ev sahibi kadrosu değil, deplasman kadrosu olarak düşünürsün. Savunmanın kenarında oynayan futbolcular, hızlı hücuma çıkar, savunmanın göbeğinde oynayan oyuncular kapandığın zaman daha rahat eden futbolcular, orta sahanın göbeğinde olan futbolcular Fernando hemen topu çıkartır, NDiaye oraları çok hızlı geçer, Onyekuru, Rodrigues çok hızlı, Eren de sırtı dönük topu indirir, Belhanda da bildiğimiz oyunu oynasa yeterli" dedi.

Galatasaray'ın kağıt üstünde tam bir deplasman takımı olduğunu vurgulayan Demirkol, "Bu bir deplasman takımı. Galatasaray seyretmesem ve kağıt üzerinde baksam "bu takım evinde zorlanır, dışarıda baskı yerken uçar gider derim". Moskova maçında ise ilk yarının son anlarında ise aynı şeyleri mi söylüyor, hayır. Bu akşam oynanacak olan Porto maçından beklentim şu; Galatasaray aslında bir kontraatak futbolu takımı olduğunu hatırlasın, bunu yaparlarsa şayet beraberliğin çok ötesine de geçerler. Porto bunu yapıyor, golü de yer. Aboubakar mı Marega mı? Fatih Terim'e sorsan Aboubakar der. Aboubakar'ın çok iyi olduğu maçlar da var, küstüğü maçlar da var. Marega bu tip maçlarda biraz daha etkili" şeklinde konuştu.