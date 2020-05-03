Mehmet Demirkol: ''Kafamdaki soru işaretleri fazla''

03 Mayıs 2020 Pazar 22:43 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 22:43

Mehmet Demirkol, beINSPORTS'ta yayınlanan programda spor gündemine dair çarpıcı yorumlarda bulundu.

İşte Demirkol'un değerlendirmeleri:

"Yarından itibaren bazı antrenmanlar başlayacak ama 4-5 kişi ayrı ayrı çalışacak. Topla beraber çalışma veya takım antrenmanı olmayacak. Futbol, 4-5 kişi çalışılacak bir spor değil. Bilim Kurulu'nun ve sağlıkçıların söylecekleri önemli. 'Oynanabilir, siz antrenmanınızı yapın.' dendikten sonra çalışılmaya başlanacak ve bundan sonra da 5-6 hafta lazım"

"Sadece köşe vuruşunda kafaya çıkışta herkes birbirine virüs bulaştırabilir. Geçen gün seyrettim, kaçak olarak insanlar bir cenazeye katılmış, 60 kişiye bulaşmış bu illet. 65 üstü ve 70 üstü yaş grubuna risk grubu deniyordu ama artık öyle değil, daha orta yaş gruplarına da risk grubu deniyor. Antrenörler var, daha yaşlı antrenörler var, masörler var, kulübede oturan 50-60 yaşında bir sürü insan var"

KAFAMDAKİ SORU İŞARETLERİ FAZLA



"Rıza Çalımbay, işin psikolojik tarafından bahsediyor. 'Oyuncuların aklı rahat değil.' diyor. Oyuncuların olmasa, ailelerin aklı orada olacak, kimse kendisini veremeyecek. Hocanın söylediği bu. Dinlemek lazım. Sokağa çıkma yasağı var, AVM'ler kapalı, ne zaman açılacağı belli değil vs. Bu şartlar altında 12 Haziran'da nasıl başlayacak, kafamdaki soru işaretleri fazla.."

"Sanki Ağustos-Eylül aylarını beklemek daha makul gibi. Tabii ki bu işin uzmanı değiliz. Bilim Kurulu, sağlıkçılar, 'Bu konuda sıkıntı yok.' dediğinde çalışma başlar ama şu an itibariyle kimse böyle bir şey söylemiyor."

"Futbol, 4-5 kişi çalışılacak bir spor değil. Bilim Kurulu'nun ve sağlıkçıların söyleyecekleri önemli. 'Oynanabilir, siz antrenmanınızı yapın.' dendikten sonra çalışılmaya başlanacak ve bundan sonra da 5-6 hafta lazım"