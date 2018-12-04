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Mehmet Demirkol: Slimani korner bayrağı dibinde kendi kendine düştü

Fenerbahçe'de Islam Slimani'nin geride kalan 14 haftadaki performansı tartışma yaratırken, Mehmet Demirkol da Cezayirli oyuncuyu yorumladı.

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Fenerbahçe'de Islam Slimani'nin geride kalan 14 haftadaki performansı tartışma yaratırken, Mehmet Demirkol da Cezayirli oyuncuyu eleştirdi.

"PUAN DURUMUNUN İLK SORUMLUSU SLIMANI"

14 haftada topladığı 14 puanla 15. sırada yer alan Fenerbahçe'nin bulunduğu konumdan sorumlu olarak Slimani'yi gösteren Demirkol şu ifadeleri kullandı;

"Slimani defteri kapatmış görünüyor. Bütün sorun orada başlıyor. Sorunun tamamı o değil ama puan durumunun ilk sorumlusu o... Maçın starı Diagne. Çok güçlü, çok güvenli, çok teknik... Slimani ne değilse Diagne o. Kaçırdığı penaltı sonrası ayakta kalmayıp uçması onun hakkında çok şey anlatıyor. Slimani'ye geldiğinde bir gazetecinin kefil olabileceği kadar kefil oldum. İnsan grip olur, 41 derece ateşi olur, terler. Slimani işte sürekli öyle. Korner bayrağı dibinde kendi kendine düştü. Kale önünde toplara ayak uzatmıyor, kafa vuramıyor. Kendinde değil."

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