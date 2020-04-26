Mehmet Demirkol: ''Türkiye'de çok ciddi bir transfer lobisi var''

26 Nisan 2020 Pazar 00:45 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 00:45

Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluş beINSports Haber kanalında yayınlanan 'beIN Manşet' programında spor gündemini değerlendirdi. Mehmet Demirkol'un açıkamalarının önemli satır başları şu şekilde:

HERKESİN DOĞRUSU FARKLI



Liglerin Haziran ayında başlayacağı yönünde tek bir doğru yok. Mümkün olan en doğruyu bulmak lazım. 'Kesin böyle yapılmalı.' denecek bir durum yok. Herkesin doğrusu birbirinden farklı gibi duruyor. O günkü şartlar neyi gerektiriyorsa, ona göre davranmalı. Seyirci olmayacaksa, maçların tek bir merkezde oynanmasının büyük bir eksisi yok gibi geliyor.

Asıl önemsediğim konu işin psikolojik kısmı. Oyuncular nasıl dönecekler, dönebilecekler mi? Yabancılar dönmek isteyecek mi? Haziranın başında sözleşmesi bitenler ne olacak? Bunların UEFA ve FIFA tarafından netleştirilmesi lazım. Ben bu yazı boş geçip, eylülde başlamak daha mantıklı olur diye düşünüyordum ama belli ki bu pek düşünülen bir şey değil.

TÜRKİYE'DE ÇOK CİDDİ BİR TRANSFER LOBİSİ VAR



Denetlenmeyen korkunç bir para dönüyor, bundan nemalanan bir grup var. Bundan vazgeçmek istemiyorlar. Bu kadar çok teknik direktör değişmesinin de sebebi bu aslında.

Altyapıyı canlandırmanın 1 numaralı yolu, bir önceki jenerasyondan çıkan oyuncuların başarı sağlaması. Ozan Kabak 6 ayda transfer oldu, arkadan herkes yüreklenmiştir ama kimse gelmedi. Onu sürekli kılmak lazım. Bizde kaynak sıkıntısı yok.

İndirim istenebilir ancak şu anda daha makul olan ücret dondurmak. İki tarafın da bunun üzerinde konuşması lazım. Futbol olmadan, futbolun parası kazanılmaz. Bu, oyuncuya 'Bak bir pandemi oldu, maaşını indir.' denecek durum değil. Mesut Özil bu konuda haklı olabilir. Şu anda dondurmak gerekir ama bu konuda da uzlaşmak gerekir.

Bizdeki kriz sadece koronavirüse bağlı bir kriz değil ki. Biz zaten krizin içindeydik. Bu, vesile oldu. Bunu düzeltebiliriz, çok zor bir şey değil. Bunun için de Ahmet Nur Çebi'nin söylediklerinin büyük oranda doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii ki maaşlarda belli bir düzeyde indirim yapılması gerekir. Hele ki euro'nun artışıyla bunlar ödenebilir paralar değil. Ama bunu direkt covid-19 salgınına bağlamak doğru değil. Bu, zaten böyleydi.