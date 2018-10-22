Mehmet Demirkol'dan çarpıcı Karius iddiası

Beşiktaş'ın Göztepe'ye mağlup olduğu maçın ardından spor yazarı Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluşta açıklamalar yaptı.

Kaleci Lorius Karius'un performansını eleştiren Demirkol "Karius depresyondan çıktı şu an rehabilitasyon döneminde. Beşiktaş da iyi bir rehabilitasyon merkezi. Birçok kişi "Hangi gece kulübüne gitsem Karius orada' diyor. Yani Karius orayı da bir kapa 'Vayy' diyelim!" dedi.

Geçen seneki Fenerbahçe derbisinden sonra Şenol Güneş'in elektriğinin tükendiğini ifade eden Demirkol, "Hoca fazla yumuşamış, tükenmişlik sendromu gibi. Beşiktaş'ta işler düzelir ama hocanın yeniden ateşlenmesi lazım." diye konuştu.