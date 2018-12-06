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Mehmet Demirkol'dan Ozan Kabak için transfer açıklaması! 'Juventus 4 yıldır takip ediyor'

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Sports ekranlarından Ozan Kabak ile Juventus'un uzun yıllardır ilgilendiğini belirtti.

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Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla İtalya'dan Juventus ve Inter'in radarına giren 18 yaşındaki stoper Ozan Kabak için spor yorumcusu Mehmet Demirkol'dan sürpriz bir iddia geldi.

beIN Sports'ta beIN Manşet programında konuşan Demirkol, Juventus'un Ozan Kabak ile ilgilendiğini belirtirken ''Juventus'un Ozan Kabak'a ilgisi 10 haftalık değil, Ozan 4 yıldır takip ediliyor'' sözlerini kullandı.

''10 MİLYON EURO AZ''

Ozan Kabak için 10 milyon euronun az olduğunu belirten Mehmet Demirkol, ''Ozan Kabak Arjantinli olsaydı dünyanın parasını verip hemen onu transfer ederlerdi. 10 milyon euro, Ozan için az ancak ligimizin ederi maalesef bu kadar.'' şeklinde konuştu.

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