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Mehmet Ekici 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şoku yaşanıyor. Dün akşam oynanan Sivasspor maçında oyuna girdikten 16 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız oyuncu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Süper Lig'de dün akşam Sivasspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'den gelen haber moralleri bozdu.

Oyuna dahil oldukta 16 dakika sonra sakatlığı sebebiyle maça devam edemeyen milli futbolcunun sağ arka adelesinde yırtık olduğu ve sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Oynadığı kısa süre içinde 1 topu direkten dönen, Soldado'ya verdiği gollük pasla başarılı bir performans sergileyen Ekici, oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamamıştı.

Mehmet Ekici'nin bu sakatlığı sonrası, 2 hafta sonra oynanacak Galatasaray derbisinde de yer alamayacak.

(Fanatik)

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