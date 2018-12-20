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Mehmet Ekici: 3 kulvarda ilerlememiz takımı yıpratıyor

Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 5-2 yendiği karşılaşma sonrası attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından olan Mehmet Ekici, maç sonrası konuştu.

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Konuşmasının başında Ersun Yanal'ın takıma yeni bir enerji getirdiğini ve bunun takıma iyi geldiğini dile getiren Ekici, "Takıma yeni bir enerji geldi. Hoca, takıma iyi geldi motive etti takımı. Bu morali inşallah Antalya maçına da yansıtmak istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe'nin Türkiye Ligi, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam ettiğini ve bunun yıprattığını aktaran tecrübeli futbolcu, "3 kulvarda ilerliyoruz şu an. Tabi, biraz yıpratıyor bu takımı. Ersun hocamızla daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Antalya maçıyla da devam etmek istiyoruz." dedi.

Konuşmasının sonunda, Giresunspor karşısında alınan galibiyetin takım olarak moralleri üst seyiyeye çıkardığını aktaran Fenerbahçeli yıldız, "Bugün kaydettiğim goller için mutluyum. Galibiyet için takım olarak moral kazandık. Güzeldi benim için." dedi ve konuşmasını sonlandırdı.

(Sporx)

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