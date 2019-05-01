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Mehmet Ekici: Bu kalan 4 hafta benim için çok önemli

Fenerbahçe'nin yıldızı Mehmet Ekici, 'Bu yıl F.Bahçe'ye yakışmayacak sonuçlar aldık. Ancak kalan 4 hafta gelecek sezon öncesi camiaya umut olacak' dedi.

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Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 haftadır formasından uzak kalan Mehmet Ekici'den mesaj var.

Teknik heyetin şans vermesi halinde bu hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyecek olan 29 yaşındaki futbolcu, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Hocamın şans vermesi durumunda takım için elimden geleni yapacağım. Bu kalan 4 hafta benim için çok önemli" açıklamasında bulundu.

HEDEFİ 4'TE 4

Yıldız futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "Bu sezon zor bir süreçten geçtik. Fenerbahçe'ye yakışmayacak sonuçlar aldık. Şu andan itibaren üstümüze düşen de Süper Lig'de kalan 4 maçı da kazanmak. Ben de bu karşılaşmalarda galibiyete katkı yapmak istiyorum. Sezonun genelinde üzdüğümüz taraftarlarımızı şu 4 maçta alacağımız galibiyetlerle mutlu edip, gelecek sezon öncesi de umutlarını korumalıyız."

NE DE OLSA 12. ADAM

Bu sezon Süper Lig'e damgasını vuranlardan biri de Fenerbahçe tribünleriydi. Takımları tarihinin en kötü sezonunu geçirdi ama onlar sevdasından bir an olsun vazgeçmedi. Avrupa'ya ve Türkiye Kupası'na havlu atan, ligde de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımlarını yalnız bırakmayan sarılacivertliler, bu sezon zirveye çıktı. Süper Lig'deki seyirci sayısı geçtiğimiz sezona oranla yüzle 43'lük artış gösterirken, Fenerbahçe'nin 12. adamı, 37 bin ortalamayla Ülker Stadı'nı doldurdu. Bu sezon seyirci sıralamasında ilk sırayı alan Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ı solladı.

TARAFTARIN PRİM İSYANI

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de futbolcuların tüm primlerinin eksiksiz yatırılması taraftarları kızdırdı. Avrupa'ya ve kupaya erken havlu atan takımlarının ligdeki durumundan da memnun olmayan sarılacivertliler, sosyal medyada dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte öne çıkan o paylaşımlar: "Kümede kalmaya oynayan futbolcuya prim mi verilir!", "Bu oyun için bir de futbolculara prim mi veriyorsunuz?"

28 SEZON SONRA BİR İLK

Bu sezon oynadığı derbilerde galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe, 28 sezon sonra bu durumu tekrarladı. Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı iki karşılaşmada da sahadan bir puanla ayrılan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında bir yenilgi ve beraberlik aldı.

(Sabah)

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