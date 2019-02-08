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Mehmet Ekici: Daha farklı karar çıkabilirdi

Fenerbahçe'nin orta sahasındaki isimler Mehmet Ekici ve Jailson, Kayserispor maçı sonrasında konuştu.

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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ve Jailson, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Mehmet, "Maalesef istediğimiz oyunu rakibe kabul ettiremedik, hatalar yaptık, kırmızı kartı erken gördük, o yüzden zorlandık, pas trafiğini iyi yapamadık diye düşünüyorum. İstediğimiz sonucu alamadık, üzgünüz. Önümüze bakmamız gerek, çalışmamız gerek" ifadelerini kullandı.

İlk yarıda Şamil'in yaptığı ve faul verilmeyen pozisyon için konuşan Ekici, "Faul bile verilmedi, keşke o pozisyon da incelenseydi, daha farklı karar çıkabilirdi, maalesef olmadı. Hataları kendimize yormamız, önümüze bakmamız gerek" dedi.

JAILSON: "10 KİŞİYLE OYNAMAK ZORDUR"

Jailson ise 10 kişi kalmalarının kendilerini zorladığını söylerken, "10 kişiyle oynamak zordur, herkes daha çok oynamaya çalışır. İstediğimiz sonucu alamadık" diye konuştu.

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