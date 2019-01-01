Mehmet Ekici ikinci yarıda Ersun Yanal'ın vazgeçilmezi olacak
Mehmet Ekici için 2. yarıyla yeni bir dönem başlıyor. Yanal, yaşadığı sakatlıkların ardından en formda dönemini yaşayan yıldız oyuncuya orta sahanı anahtarını verecek.
Sezonun ilk yarısında tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, ligin 2. yarısı için takviye peşinde koşarken, Mehmet Ekici de adeta yeni bir transfer gibi olacak.
SAKATLIKLAR GERİDE KALDI
Fenerbahçe'ye geldiği günden beri sakatlıkların pençesinden kurtulamayan Mehmet Ekici şu anda Sarı-Lacivertli takımdaki en formda dönemini yaşıyor.
OYUNU O YÖNLENDİRECEK
Ersun Yanal, Mehmet Ekici'yi orta sahanın bankosu olarak kullanacak. Ekici'yi oyunu yönlendiren oyuncu kullanmayı planlayan Yanal, yıldız oyuncunun hırsından ve azminden oldukça memnun.
(Takvim)
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