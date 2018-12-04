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Mehmet Ekici iyi Valbuena ise Akhisar'da yok

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlanarak 65. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena'nın durumları belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de 65. dakikada sakatlanıp oyundan çıkan Valbuena ve Mehmet Ekici'nin durumları belli oldu. 

Skorer'in edindiği bilgiye göre yapılan tetkikler sonucunda Mehmet Ekici'den iyi haber gelirken, Valbuena'dan kötü haber geldi. Fransız yıldızın çekilen MR'ında çıkan sonuçların olumlu olmadığı ve oyuncunun haftasonu Akhisar deplasmanında forma giymesinin beklenmediği öğrenildi.

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