Mehmet Ekici: Önümüzdeki hafta 3 puana ulaşacağız

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede 8 hafta sonra ilk 11'de görev bulan Mehmet Ekici, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Mehmet Ekici, "Gönül isterdi ki 3 puan alalım. Maalesef olmadı. Geçen haftaya bakarak iyi oynadık. Üzülmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz, elimizden gelen her şeyi yapacağız ve önümüzdeki hafta 3 puana ulaşacağız." dedi. Önemli bir sakatlığı olmadığını kaydeden Ekici, "Sakatlanmadım ama uzun zaman oynamadığım için kramp girdi. Oynadıkça vücut da o seviyeye ulaşacak inşallah" ifadelerini kullandı.

(Sporx)