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Mehmet Ekici oyuna 61'de girdi 76'da çıktı

Fenerbahçe'de Sivasspor maçında 61. dakikada oyuna giren Mehmet Ekici, 76. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Maça yedek kulübesinde başlayan Mehmet Ekici, 61. dakikada Ayew'in yerine oyuna dahil oldu. Maçta kaldığı süre boyunca etkili performansıyla dikkat çeken Ekici'nin kullandığı bir frikik vuruşu da direkten döndü. 15 dakikada sahada kalabilen milli oyuncu 76. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Yerine ise Alper Potuk dahil oldu.

Yedek kulübesinde oldukça üzgün görünen Mehmet Ekici gözyaşlarını tutamadı. Takım arkadaşları milli oyuncuyu teselli etmeye çalıştı.

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