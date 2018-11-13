Mehmet Ekici Trabzonspor maçına yetişiyor
Sakatlıklardan yana yüzü bir türlü gülmeyen Mehmet Ekici, Trabzonspor maçına yetişiyor.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara Fenerbahçe'deki sakat futbolcuların takıma geri dönmesi için önemli bir fırsat olacak.
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Şener, Alper, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci milli arayı tedavi olarak geçirecek. Saha çalışmalarına başlayan Mehmet Ekici'nin Trabzonspor maçına yetişmesi, Tolga'nın da saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.
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