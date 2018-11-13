Mehmet Ekici Trabzonspor maçına yetişiyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara Fenerbahçe'deki sakat futbolcuların takıma geri dönmesi için önemli bir fırsat olacak.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Şener, Alper, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci milli arayı tedavi olarak geçirecek. Saha çalışmalarına başlayan Mehmet Ekici'nin Trabzonspor maçına yetişmesi, Tolga'nın da saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.