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Mehmet Ekici'ye Ersun Yanal dopingi

Fenerbahçe'de geçen sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Mehmet Ekici, teknik direktör Ersun Yanal'ın gelişiyle kendini buldu.

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Trabzonspor'la sözleşmesinin 2016-2017 sezonu sonunda bitmesinin  ardından bonservis bedelsiz Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Ekici, maç eksiği  ve üst üste yaşadığı sakatlık problemleri sebebiyle 2017-2018'de beklenilen  performansın altında kalmıştı.
 
Geçen sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de sadece 9 maçta görev  yapan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezona da istediği gibi başlayamadı.
 
Futbola Bayern Münih altyapısında başlayan ve Werder Bremen'de  gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ekici, bu sezon teknik  direktör Ersun Yanal'ın göreve getirilmesinden önce yapılan 15 maçın 8'inde forma  şansı bulabilmişti.
 
Deneyimli oyuncu, Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesiyle oynanan 4  Süper Lig maçının ise tamamında ilk 11'de görevlendirildi.
 
Mehmet Ekici, söz konusu süreçte sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda iç  sahada Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada forma giymedi.
 
Ligde 780 gün sonra gol attı
 
Mehmet Ekici, Süper Lig'de 780 gün sonra gol atma başarısı gösterdi.
 
Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ağları 2 kez sarsarak dikkatleri  üzerine çeken Mehmet, Fenerbahçe formasıyla ligde 21. maçında golle buluştu.
 
Süper Lig'de son golünü Trabzonspor formasıyla 2016-2017 sezonunda  Adanaspor'a karşı atan orta saha oyuncusu, yaklaşık 26 ay sonra skora katkı  sağladı.
 
Mehmet Ekici, Trabzonspor ve Fenerbahçe formalarıyla Süper Lig'de  görev yaptığı 83 maçta 18 gol kaydetti.
 
Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor  ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada da takımına 2 golle katkıda bulunmuştu.
 
Resmi maçlarda 3,5 yıl sonra frikik golü
 
Mehmet Ekici, resmi maçlarda 3,5 yıl aranın ardından frikikten ağları  sarstı.
 
Özellikle Trabzonspor'da oynadığı dönemde serbest vuruşlardan  kaydettiği gollerle dikkati çeken Mehmet, Fenerbahçe'de ise 2. sezonunda ilk  frikik golüne imza attı.
 
Ligde son frikik golünü Trabzonspor formasıyla 2014-2015 sezonunda  Mersin İdmanyurdu'na karşı atan Mehmet, resmi maçlarda serbest vuruştan son  golünü ise UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetmişti.
 
2015-2016 sezonunda Trabzonspor'un 2. ön eleme turunda Lüksemburg  ekibi Differdange 03 ekibiyle yaptığı karşılaşmada frikik golü atan Mehmet, bu  başarıyı bin 285 gün sonra tekrarladı.
  
Deneyimli oyuncu, 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de 6. frikik  golüne imza attı. (AA)

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