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Spor

Mehmet Eray Kayserispor-Sivasspor maçında parladı

Kayserispor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Eray Özbek, Sivasspor ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği performansla göz doldurdu.

DHA15 Kasım 2021 Pazartesi 12:32 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:32
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un alt yapıdan yetişen 18 yaşındaki futbolcusu Mehmet Eray, Demir Grup Sivasspor ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika sahada kaldı.

Kayserispor alt yapısından yetişen ve U16 yaş kategorisinde milli takım forması da giyen Mehmet Eray Özbek ile profesyonel sözleşme yapılmıştı. Sezona U19 takımı ile başlayan 18 yaşındaki futbolcu 2 aydır A takımla antrenmanlara çıkıyor. Teknik direktör Hikmet Karaman'ın A takımla antrenmana aldığı Mehmet Eray Özbek Sivasspor ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de çıktı. 90 dakika sahada kalan genç futbolcuyu karşılaşma sonrası takım arkadaşları ve rakip takım futbolcuları tebrik etti.

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