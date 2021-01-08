İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ocak 2021 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3662
  • EURO
    9,0167
  • ALTIN
    436.722
  • BIST100
    1540.61
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mehmet Erdem Uğurlu Gaziantep FK'dan ayrıldı
Spor

Mehmet Erdem Uğurlu Gaziantep FK'dan ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Mehmet Erdem Uğurlu ile yollarını ayırdı.

08 Ocak 2021 Cuma 20:50 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 20:50
ABONE OL

Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, 4 yıldır kırmızı siyahlı kulübe verdiği destekler nedeniyle Mehmet Erdem Uğurlu’ya teşekkür edildi.

Kulübün sosyal medya hesabından taraftara veda eden Uğurlu, şunları kaydetti:

"Tam 4 yıldır bu güzel şehrin ve ailenin bir üyesi oldum. Her zaman Gaziantep adına yakışır şekilde mücadele ettik, savaştık. Yeri geldi çok üzüldük, yeri geldi şampiyonluk yaşadık. Bu takımı ligde tutmak için de mücadele ettik. ‘Nerelisin’ sorusuna ‘Gaziantepliyim’ diyebilecek kadar benimsedim burayı. Sizlerden, bu şehirden ayrılmak belki de hayatımın en zor kararlarından birisi. Belki bu şehirden ayrılıyorum ancak burada yaşadığım hiç bir günü unutmayacağım. Hakkınızı helal edin.”

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.