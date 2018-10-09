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Mehmet Helvacı: Gelecek sezon için men tehlikesi var

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı almasının ardından flaş bir açıklama geldi.

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Galatasaray'ın eski 2. Başkanı Mehmet Helvacı'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Kısa bir süre önce UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı aldı. Bu gelişme üzerine Mehmet Helvacı konuştu.

"GELECEK SEZON MEN TEHLİKESİ VAR"

Helvacı UEFA'nın tekrar yargılama kararıyla ilgili olarak, "Konu en baştan bir kez daha müzakere edilecek. Hukuk kurulunun bazı itirazları var ve bunlar da görüşülecek. Bu çok ağır bir karar. Galatasaray bu sene için her hangi bir ceza alamaz maçlar başladı zaten." dedi.

Açıklamalarına devam eden Mehmet Helvacı "Gelecek sezon için men tehlikesi var. Dikkatli olmak lazım ve ciddi bir durum var, yönetimin bu konuda gereğini yerine getirmesi lazım" ifadesini kullandı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK NE DEMİŞTİ?

Öte yandan UEFA'nın Galatasaray ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden incelemeye alma kararıyla ilgili kısa bir süre önce konuşan Galatasaray'ın mevcut İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Endişe edecek bir şey yok. Başka yabancı takımlarla da vardır. Çok titiz incelemeler geçirdik. Bu çalışmaların önümüzdeki yıl için de önemli olduğunu ifade ettik. Bize 'hata yapmayın sakın' diyorlar. Hata yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hata yapsaydık Galatasaray faturasını şu anda ağır öderdi" açıklamasını yapmıştı.

(Takvim)

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