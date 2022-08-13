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Spor

Mehmet Hüseyin Dalgıç: Bu ligde bu kadronun çok işi yapabileceğini ispat ettik

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenilen İstanbulspor'da teknik sorumlu Mehmet Hüseyin Dalgıç, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA13 Ağustos 2022 Cumartesi 22:59 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor'a 1-0 yenilen İstanbulspor'da teknik sorumlu Mehmet Hüseyin Dalgıç ise Kayserispor ile oynadıkları maçı mağlubiyetle bitirdiklerini söyledi.

Şu anda 3 puan kaybetmiş durumda olduklarını ama kendilerine göre oyunu kazanmış bulunduklarına dikkati çeken Dalgıç, geçen hafta Kayserispor'un Beşiktaş karşısında çok iyi bir oyun sergilediğini anımsattı.

Buna göre kendimizi hazırladıklarını, hafta içi yaptıkları analizlerle, taktiksel çalışmalarla bu maça çok iyi hazırlandıklarını belirten Dalgıç, şunları kaydetti:

Fakat oyunun başında biraz tutuk başladık. O arada da zaten gölü kalemizde görünce biraz daha kendimize güvenimiz arttı. Golü yedikten sonra daha rahat oynamaya başladık. 10'uncu dakikadan itibaren de oyunda dengeyi kurmaya başladık. Özellikle ikinci yarı çok net pozisyonlarla ve oyunu tamamen kendimize alarak götürdük fakat netice de gol bulamadık. İki lig arasında, yani TFF 1. Lig ile Süper Lig'in arasında oyuncu kalitesi farkı olabilir ama oyunsal, taktiksel anlamda bir fark olmadığını söylemek istiyorum. Bunu bu hafta başardığımız için mutluyuz. Galibiyet gelseydi daha da mutlu olurduk ama neticede mağlup olduk. Bu ligde bu kadronun çok işi yapabileceğini bugün burada ispat etmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki hafta Konyaspor ile oynayacağız. Bütün çabamız Konyaspor maçında galibiyet almak için olacaktır. Kayserispor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim.

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