Mehmet Özdilek: ''90. dakikada galibiyeti yakalamak önemli''

21 Haziran 2020 Pazar 00:57 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 00:57

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Eskişehirspor karşılaşmasının daha da önemli hale geldiğini söyledi.



6-7 NET POZİSYONUMUZ VARDI



Bu tür müsabakaların zor olduğunu aktaran Özdilek, "Rakibin çok genç takım olması ve çok mücadeleci gücünün olmasının yanında bu tür müsabakalarda en önemli şey, golü erken bulmaktır. Golü erken bulsak belki oyunun gidişatı çok farklı olabilirdi ki bunun için de ciddi anlamda önde oynayarak, pozisyon üreterek 6-7 çok net gol pozisyonumuz vardı." diye konuştu.

Özdilek, rakibin savunma yaparak hata yapmalarını beklediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kolay değil, 3 ay sonra resmi bir müsabaka oynuyoruz. Bugün itibarıyla rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak ve avantajı lehimize çevirmek çok önemliydi. Maçlara başlanan kadrolarla maç kazanılmıyor, sonradan oyuna giren oyuncularla maç kazanılıyor. Dolayısıyla bugün sonradan oyuna giren oyuncuların performansının pozitif anlamda çok etkisi oldu. 90'ıncı dakikada da olsa galibiyeti yakalamak bu akşamın en güzel anıydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Beş final maçımız kaldı. Birinci etabı zor da olsa geçmek önemliydi."