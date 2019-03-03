İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,374
  • 6,1127
  • 222.905
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mehmet Özdilek: Galatasaray koşu olarak kaliteli bir takım değil

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
 
İyi oynadıklarını söyleyen Özdilek, "İkinci yarı, 1-1'den sonra oyunu forse ettik. 3 puan da alabilirdik. Onların da bizim de 3 puana ihtiyacımız vardı. İlk yarıda pozisyonu yok Galatasaray'ın. 2. yarıda da gerekli uyarıları yaptık. 1-1'den sonra tekrar oyuna müdahil olduk. Galatasaray'ı geriye koşturursak, puansal anlamda buradan çıkamayacaklarını biliyorduk. Galatasaray koşu olarak kaliteli bir takım değil ama topu iyi yönlendirebiliyorlar" dedi.
 
Maçı kazanacak pozisyonları bulduklarını da belirten teknik adam, "1-1 bizi mutlu etti mi? 3 puan alsak daha mutlu olacaktık. 10 haftalık periyotta her hafta aynı mücadeleyi göstermeye çalışacağız. Baktığımızda Galatasaray'dan kendi sahanda 1 puan kötü değil gibi gözüküyor ama kazanabileceğimizi düşünüyorum. 1-1'den sonra 2'yi, 3'ü bulabilecek pozisyonları da yakaladık. Rakipten 6 kilometre fazla koşmuşuz, bu bizi öne çıkaran özelliklerden bir tanesi. Birçok pozisyonumuz var, son vuruşlarda seviye biraz daha yüksek olsa çok daha farklı bir şey konuşuyor olacaktık" ifadelerini kullandı.

Güney Kore´ye Türk ''MUHAFIZ''ı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Muhammed el-Biltaci hastaneye sevkini istedi

Muhammed el-Biltaci hastaneye sevkini istedi

Kilit isim Bodrum'da yakalandı

Kilit isim Bodrum'da yakalandı

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

İzmir Başkonsolosluğunun kapatılma nedeni belli oldu

İzmir Başkonsolosluğunun kapatılma nedeni belli oldu

Çavuşoğlu: Türkiye her daim Filistin'in yanında olacak

Çavuşoğlu: Türkiye her daim Filistin'in yanında olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Diyanet'e çağrı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Diyanet'e çağrı

Başkan Erdoğan müjdeyi Samsun'da verdi

Başkan Erdoğan müjdeyi Samsun'da verdi

Bakan Soylu: Havalimanlarından girer girmez gözaltına alınacaklar

Bakan Soylu: Havalimanlarından girer girmez gözaltına alınacaklar
 

POPÜLER HABERLER

Görüntüleri paylaştı: 4 aslan özgürlüğüne kavuştu

Görüntüleri paylaştı: 4 aslan özgürlüğüne kavuştu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA