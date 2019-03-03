Mehmet Özdilek: Galatasaray koşu olarak kaliteli bir takım değil

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını söyleyen Özdilek, "İkinci yarı, 1-1'den sonra oyunu forse ettik. 3 puan da alabilirdik. Onların da bizim de 3 puana ihtiyacımız vardı. İlk yarıda pozisyonu yok Galatasaray'ın. 2. yarıda da gerekli uyarıları yaptık. 1-1'den sonra tekrar oyuna müdahil olduk. Galatasaray'ı geriye koşturursak, puansal anlamda buradan çıkamayacaklarını biliyorduk. Galatasaray koşu olarak kaliteli bir takım değil ama topu iyi yönlendirebiliyorlar" dedi.

Maçı kazanacak pozisyonları bulduklarını da belirten teknik adam, "1-1 bizi mutlu etti mi? 3 puan alsak daha mutlu olacaktık. 10 haftalık periyotta her hafta aynı mücadeleyi göstermeye çalışacağız. Baktığımızda Galatasaray'dan kendi sahanda 1 puan kötü değil gibi gözüküyor ama kazanabileceğimizi düşünüyorum. 1-1'den sonra 2'yi, 3'ü bulabilecek pozisyonları da yakaladık. Rakipten 6 kilometre fazla koşmuşuz, bu bizi öne çıkaran özelliklerden bir tanesi. Birçok pozisyonumuz var, son vuruşlarda seviye biraz daha yüksek olsa çok daha farklı bir şey konuşuyor olacaktık" ifadelerini kullandı.