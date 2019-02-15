Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş iddialarına yanıt

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek B.B Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuştu. Mavi-Beyazlı ekipte Tolga, Serkan ve Egemen'in hafif sakatlıkları bulunduğunu belirten Özdilek, bu üç oyuncuyla ilgili son karara maç öncesi vereceklerini bildirdi.

Sivasspor ile önemli bir müsabakaya çıkacaklarına dikkat çeken Mehmet Özdilek, "Kendi sahamızda, seyircimiz önünde oynuyoruz, bunları pozitif anlamda lehimize çevirmek istiyoruz. Ligde kolay müsabaka yok, her müsabakanın zor olduğunu biliyoruz. İçerideki performansımızda zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz, istatistikler bunu söylüyor. Göreve geldiğim 13 haftalık periyotta dış saha performansımız oldukça iyi. İçerde oyunun haricinde dış etkenlerin de müsabakaya dahil olduğu maçlar oynadık, bu bizi sıkıntıya soktu. Şimdi tüm yoğunluğumuzu Sivas maçına çevireceğiz. Sivasspor, bu ligin iyi takımlarından biri, deplasmanlarda iyi sonuçlar alabilen ekibe karşı oynayacağız. Rakiplerden daha fazla istememiz gerekiyor ki rakiplerin bir adım önüne geçelim. Geçtiğimiz hafta lig liderine kaşı galibiyeti kaçırdığımız müsabaka oynadık" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZÜ NET GÖREBİLECEĞİMİZ BİR MAÇ"

Erzurum'da bugün başlayan kar yağışının ve bozulan hava şartlarının oyunlarını da olumsuz etkilediğini ifade eden Özdilek, "Havalar enteresan, bugüne kadar iyi görünüyordu, bugünden sonra 15-20'ler görünüyor. Olumsuz hava şartları pas trafiğine ciddi etki ediyor. Ümit ederim ki pazar günü bunların üstesinden geliriz. Tek düşündüğümüz, odaklandığımız nokta galibiyet. Maça hazırız. Pazar günü maç bittiğinde bir maçın ötesinde olan müsabakayı kazanmış oluruz. Kazanırsak önümüzü net görebileceğimiz bir maç. Eksik sakat oyunculara sığınmıyoruz. Maça 11 tane hazır arkadaşla çıkacağız, oynayan, oynamayan bütün oyuncularla tek yürek olup maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

MHK ve hakemlerle ilgili de değerlendirmede bulunan tecrübeli teknik adam, "Biz sadece gördüklerini çalmalarını istiyoruz. Ne lehimize ne aleyhimize bir düşüncesinde olmadık. Sadece hakemler düşüncelerini ifade etmesinler, gördüklerini çalsınlar. Bu ligde canı en fazla yanan takımlardan biriyiz. Birçok takımın canı yanınca herkes sözlü ifade etmeye çalıştı. Biz sadece objektif olmalarını istiyoruz. Son oynadığımız müsabakada Cüneyt Hoca müthiş bir maç yönetti Gol de yiyebilirdik biz de atabilirdik. Önemli olan oyunun akışına destek vermek. Biz oynamaya çalışan bir ekibiz, rakibimizde oynamaya çalışınca oyun güzelliği ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Özdilek, Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılması durumunda siyah-beyazlı ekibin başına geçmesiyle ilgili gelen soruya ise, "Lig sonuna kadar burayla mukavelem var. Haziran'a daha çok zaman var. Köprünün altından çok sular akar, biz önce işimizi doğru yapalım takımı ligde bırakalım" cevabını verdi.

Özdilek, toplantı sonunda mavi-beyazlı takımın taraftarı Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Selçuk Dağdelen'in formasını imzaladı.

Bu arada mavi-beyazlılar Pazar günü karşılaşacakları Sivasspor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Hafif kar yağışı altındaki idmanda Egemen takımdan ayrı çalıştı.

(DHA)