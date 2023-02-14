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Spor

Mehmet Öztürk için TFF'den başsağlığı mesajı

TFF, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Türkiye Amatör Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay ASKF Başkanı Mehmet Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA14 Şubat 2023 Salı 19:46 - Güncelleme:
Mehmet Öztürk için TFF'den başsağlığı mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Amatör Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay ASKF Başkanı Mehmet Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Uzun yıllar TFF Amatör Kurul Üyeliği yapan, Türkiye Amatör Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay ASKF Başkanı Mehmet Öztürk ve eşi Fedva Öztürk'ün ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mehmet Öztürk ve eşi Fedva Öztürk'e Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm amatör spor camiasına başsağlığı dileriz.

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