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Mehmet Sepil aday olmayacağını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına adaylığı düşünmediğini, kendi adayının Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu olduğunu bildirdi.

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Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulübü başkanlığını bırakmasının ardından yeni bir başkan seçimi için kısa süre içinde genel kurulun toplanacağını kaydetti.
 
Bu süreçte birçok kulüp başkanından vakıf başkanı olması konusunda telefon aldığını belirten Sepil, şöyle konuştu:
 
"Dün de Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile telefonda konuştuk. Kendisi benim başkan olmam konusunda öneride bulundu. Ben de kendisinin Kulüpler Birliği Başkanı olmasının daha doğru olacağını, başkan olursa her türlü konuda yardım edeceğimi söyledim. Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'da başkan olmasının ardından başarılı bir tablo çizdi. Finansal olarak bir yapılanmaya girdi ve bunu sportif başarıya da dönüştürdü."
 
Sepil, Türk futbolunun önünde halledilmesi gereken birçok sorunun olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"UEFA'nın belirlediği finansal fair play kriterleri çerçevesinde bunun yapılandırılması yapıldı, yeni kararlar alındı. Bunların takip edilmesi ve bu konuların yürütülmesi gerekiyor. Kulüplerin gelirleri her sene döviz bazında azalıyor. Bununla ilgili sorun çözülmüş gözükse de önümüzdeki senelerin sorunları var. Kulüpler birliğine seçeceğimiz kuvveti bir ekip gerekiyor. Başkanlığa aday olmayacağım, benim adayım Ahmet Ağaoğlu'dur. Bazı kulüp başkanlarıyla da görüştüm, bana hak verdiler. Bana 'başkan ol' dediler ama Ağaoğlu'nun başkanlığının daha doğru bir yapı olduğunu izah ettim."
 
Kulüpler Birliği Vakfının tüm Süper Lig ekiplerinin katılması gerektiğini kaydeden Sepil, "Bu gerçekleşmezse istediğimiz güçlü yönetimi çıkaramayız. Bu dönemde eski yaşananlarının unutulup, vakfın tüm kulüplerin temsil edildiği bir yapıya kavuşması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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