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Mehmet Sepil: Ali Koç ile Yasin Öztekin'i konuştuk

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Yasin Öztekin ile ilgili konuştuğunu ifade etti.

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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Yasin Öztekin transferiyle ilgili Ali Koç ile bir görüşmesi olduğunu ancak oyuncuyu göndermeyi düşünmediğini söyledi.

beIN Sports Haber'e konuşan ve transfer ettiklerinde Yasin'den endişesi olduğunu belirten başkan, "Yasin Öztekin'i aldığımda tereddütlüydüm. Olmuyordu da transfer. Sonra Yasin bana güzel bir mesaj attı, ondan sonra Yasin'i Göztepe'ye kazandırmaya karar verdim. Geldi ve bizde başarılı oldu, 7 gol, 2 asist yaptı. Yasin'in güzel sürprizi de, dışarıdan bakıldığında isyankar, sorun yaratan gibi görünmesine rağmen tam tersi, gördüğüm en iyi aile babalarından biri, asla gece hayatı olmayan oyuncularından. Bizim Alpaslan ile birlikte takımın gördüğüm en kılıbık 2 oyuncusu" dedi.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF OLMADI AMA BİR FLÖRT OLDU"

Fenerbahçe'nin Yasin ilgisi ile ilgili soruyu yanıtlayan başkan, "Yasin için sayın Ali Koç ile konuştuk, resmi gelen bir teklif olmadı ama bir flört oldu. Yasin de gitmek istemedi, bizim de onu bırakmak diye bir niyetimiz yok. Yasin bence bundan sonra İstanbul kulüplerine gitmez. Ben kendimi burada ispat edeceğim ve gidersem Avrupa'ya giderim dedi. Ben de bana çuvalla para kazandırırsan gidebilirsin dedim. Ya Göztepe'de emekli olur, ya da kendini ispat eder. Şu anda transfer söz konusu değil, biz ondan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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