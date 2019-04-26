Mehmet Sepil: Futbolcular kendine geldi

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Sepil, çok zor haftalar geçirdiklerini belirterek, "Bizim için önemli bir galibiyet. Puanla ayrılmak istiyorduk. Takımımız bugün iyi oynadı. Beş haftadır gol atamıyorduk. Maçın başında golü bulunca oyuncuların kendilerine güveni geldi. Oyuncularımız ikinci yarı çok iyi oynadı. Buna ihtiyacımız vardı. Ama yolumuz uzun." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan Mehmet Sepil, "Rakibimiz hak ederek buraya geldi. Bundan sonra diğer takımlarla keyifli bir zirve yarışı olacak. Onlara başarılar diliyoruz. Bu galibiyet ligde kalmamız için yeterli değil. Daha 4 hafta var. Bu haftaları iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Takımla yaptığı konuşmalar hatırlatılan Sepil, başkanların yapabileceği şeylerin sınırlı olduğunu aktararak, "Oyuncuları İstanbul'a 1 gün erken çağırdık. Ben de yurt dışından aynı gün geldim. İki gündür otelde kendi aramızda bol bol neler yapabileceğimizi konuştuk, dertleştik. Bilmiyorum faydası oldu mu? İnşallah olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Ligde üst üste 2 iç saha maçına çıkacaklarını belirten Başkan Mehmet Sepil, şunları kaydetti:

"Daha sonra Bursa deplasmanı var. Ligde avantaj, dezavantaj... gördünüz yani. Kendi sahamızda Akhisarspor ve yine bizim gibi alt sıralarda olan takımlara yenildik. Ancak Medipol Başakşehir'i güzel bir oyunla yendik. Çok çekişmeli bir lig oluyor. Daha çok şey olur. Önümüzdeki maçların hiçbiri belli değil. Tek tek bütün maçları kazanmalıyız."