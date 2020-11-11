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Spor

Mehmet Sepil: Gereken özeni göstermedim, siz dikkatli olun

Koronavirüs testi pozitif çıkan Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, sağlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

AA11 Kasım 2020 Çarşamba 20:30 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 20:30
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Sepil, kulübün Twitter hesabında yer alan görüntülü mesajında, cumartesi gecesi bazı semptomların gözükmesinin ardından pazar günü de ufak tefek kas ağrılarının olduğunu belirtti.

Bunun üzerine pazartesi günü Kovid-19 testi yaptırdığını aktaran Sepil, şunları kaydetti:

"Pozitif olduğunu öğrendim. Dünden beri semptomların çoğunu az miktarda yaşadım. Son 24 saattir bu semptomların hiçbiri yok. Kendimi çok iyi hissediyorum. Evde günlük hayatımı sürdürüyorum. Herkese şunu söyleyeceğim; lütfen dikkatli olalım, ben gereken özeni göstermedim, belli bu. Maske, mesafe kurallarına tam uyduğumu söyleyemeyeceğim. Lütfen siz dikkatli olun, ben çok iyiyim. Hepinizi çok seviyorum."

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