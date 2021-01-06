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Spor

Mehmet Sepil istifa etti

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti.

06 Ocak 2021 Çarşamba 12:45 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 13:58
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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevinden istifa etti. Başkan Sepil, ocak ayında görevi bırakacağını daha önce açıklamıştı.

Kulüpler Birliği'nin yakın zamanda bir toplantı yaparak yeni başkanını seçmesi bekleniyor.

Sepil, AA muhabirine, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığını bırakacağını daha önce de açıkladığını hatırlattı. Temel düşüncesinin yapılacak seçimle bu görevini başkasına devretmek olduğunu kaydeden Sepil, "Ancak bu süreçte maalesef bir seçim olmadı. Bu nedenle görevimi bırakma kararı aldım. Umarım bir an önce Kulüpler Birliği yeni başkanını seçer." ifadelerini kullandı.

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