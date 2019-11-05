Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan boşalan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı koltuğuna, Göztepe'nin de başkanlığını yürüten tecrübeli isim Mehmet Sepil seçildi.

Kulüpler Birliği Başkanları;

• İlhan Cavcav

• Cemal Aydın

• Özhan Canaydın

• Aziz Yıldırım

• Yıldırım Demirören

• Halil Ünal

• Göksel Gümüşdağ

• Dursun Özbek

• Fikret Orman

• Mehmet Sepil

Mehmet Sepil kimdir?

Mehmet Sepil, 1955 yılında İzmir'de doğdu.

30 yıldan fazla bir süre inşaat mühendisliği, inşaat ve yüksek teknoloji şirketlerinde mali ve idari yöneticiliği yapan Sepil, NATO, ABD ve Türk hükümeti ile ilgili özel sektör projelerinde çalıştı.

Sepil, çocukluğundan bu yana Göztepe'ye olan ilgisi ile bilinmektedir. Hüseyin Altınbaş, 24 Mart 2014 tarihinde Yeni Asır'a verdiği röportajda "Gerekirse kulübü satarım" ifadesini kullanıp kulübü satın almak isteyen herkesle görüşebileceğini belirttikten sonra, uzun süredir kulübün hisselerini almak isteyen Sepil harekete geçmiş ve 7 milyon 500 bin dolarlık satış bedelinin yanı sıra kulübün mevcut borçlarını da üstlenerek kulübün başkanı olmuştur ve 14 sene aradan sonra 2017 senesinde Göztepe takımını Süper Lig'e çıkartmıştır.