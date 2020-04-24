24 Nisan 2020 Cuma 19:11 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 19:11

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmep Sepil, Süper Lig maçlarının tek bir şehirde oynanmasının hiçbir şekilde mümkün olmadığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF yetkilileri ve kulüp başkanlarıyla yapılan video konferansın ardından açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Sepil, "Tek şehirde oynamak söz konusu değil. Maçlar seyircisiz oynanabilir. Bunların hepsinin aynı şehirde olması senaryosu söz konusu değil. Maçlar, takımların bulunduğu şehirlerde, gerekli sağlık koşulları sağlanacak şekilde devam edecek" dedi.