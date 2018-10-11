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Mehmet Topal ameliyat edildi

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, ameliyat edildi.

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Bosna Hersek ve Rusya maçları için Milli Takım kampına katılan Mehmet Topal, hissettiği ağrı sebebi ile kontrolden geçmişti. Yapılan tetkikler sonrasında sağ kasığında fıtık olduğu belirlenen Mehmet Topal, Almanya'da başarılı bir operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli ekipte uzun bir süredir sakatlığına rağmen fedakarlık yaparak  sahadaki yerini alan tecrübeli futbolcunun yarın İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

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