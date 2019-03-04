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Mehmet Topal Arap kulüplerine göz kırptı

Topu ayağına her aldığında tribünlerden tepki gösterilen Mehmet Topal, kendisini isteyen Arap kulüplerine göz kırptı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Cumartesi günü evinde Ç.Rizespor’u zor da olsa 3-2 yenen ve derbiden sonra çıkışını devam ettiren Fenerbahçe’de her ne kadar moraller tavan yapsa da, taraftarların Mehmet Topal öfkesi dikkatlerden kaçmıyor.
 
'GİDECEKSEM DEĞMELİ'
 
TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Bu sezon 28 maçta 3 gol 2 asistlik istatistik yakalamasına rağmen topu her ayağına aldığında tribünlerin tepkisini çeken Mehmet Topal’ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Kulübüyle 2020’ye kadar kontratı bulunmasına rağmen kendisine yapılan baskıya artık dayanamayan milli futbolcunun Arabistan’a gideceği belirtilirken, Topal’ın menajerine ‘Fenerbahçe’den aldığım ücret belli (2,6 milyon Euro-Maç başı 10 bin euro) bazı Arap takımlarının bana olan ilgisini biliyorum aldığım paranın üzerine çıkarlarda orada futbol oynayabilirim, eğer böyle bir anlaşma olmazsa 1 yıl daha takımda kalırım’ dediği ifade edildi.
 
ERSUN YANAL MEHMET TOPAL'IN GİDİŞİNE İTİRAZ ETMEYECEK
 
Kariyerinde Galatasaray ve Valencia gibi dev kulüplerde forma giyen Mehmet Topal’ın 33 yaşına gelmesi Fenerbahçe yönetimini düşündürürken, önümüzdeki sezon daha dinamik ve genç bir takım kurmak isteyen Ersun Yanal’ın olası ayrılık için fazla itiraz etmeyeceği belirtildi.

Güney Kore´ye Türk ''MUHAFIZ''ı

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