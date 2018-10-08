Mehmet Topal sakatlığı sebebiyle A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı
A Milli Takım'da Mehmet Topal, kasık fıtığı nedeniyle Bosna Hersek ve Rusya maçlarının kadrosundan çıkartıldı.
A Milli Takımımızın 11 Ekim'de Bosna-Hersek'le yapacağı hazırlık maçı ve 14 Ekim'de Rusya'yla deplasmanda oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Mircea Lucescu'nun belirlediği 26 kişilik kadroda bulunan Mehmet Topal, aday kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcunun kasık fıtığı nedeniyle çıkarıldığı bildirildi.
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