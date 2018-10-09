Mehmet Topal tedavisi için Almanya'ya gidiyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal'ın sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi.

Almanya yolcusu, 4 hafta yok

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun kasığından ameliyat olmak için Almanya'ya gideceği ve sahalardan yaklaşık 4 hafta uzak kalacağı kaydedildi.

Aday kadrodan çıkarılmıştı

Türkiye Futbol Federasyonundan akşam saatlerinde yapılan açıklamada da, Mehmet Topal'ın kasık fıtığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı bildirilmişti.

(Skorer)