Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mehmet Topal tedavisi için Almanya'ya gidiyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal'ın sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal'ın sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi.

Almanya yolcusu, 4 hafta yok

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun kasığından ameliyat olmak için Almanya'ya gideceği ve sahalardan yaklaşık 4 hafta uzak kalacağı kaydedildi.

Aday kadrodan çıkarılmıştı

Türkiye Futbol Federasyonundan akşam saatlerinde yapılan açıklamada da, Mehmet Topal'ın kasık fıtığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı bildirilmişti.

(Skorer)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK, tahliye operasyonunun görüntülerini paylaştı

TSK, tahliye operasyonunun görüntülerini paylaştı

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA