Mehmet Topal tedavisi için Almanya'ya gidiyor
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal'ın sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal'ın sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi.
Almanya yolcusu, 4 hafta yok
32 yaşındaki orta saha oyuncusunun kasığından ameliyat olmak için Almanya'ya gideceği ve sahalardan yaklaşık 4 hafta uzak kalacağı kaydedildi.
Aday kadrodan çıkarılmıştı
Türkiye Futbol Federasyonundan akşam saatlerinde yapılan açıklamada da, Mehmet Topal'ın kasık fıtığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı bildirilmişti.
(Skorer)
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