Mehmet Topal ve Volkan Demirel'den özür
3-0'lık Rizespor mağlubiyetinden sonra tribüne giden Volkan Demirel ve Mehmet Topal, Fenerbahçeli taraftarlardan özür diledi.
Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında beklemediği bir mağlubiyet aldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, 3-0 mağlup oldukları maç sırasında "Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal, tribüne giderek taraftarlarından özür diledi.
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