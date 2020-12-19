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Spor

Mehmet Topuz nasıl dolandırıldığını anlattı

Eski milli futbolcu Mehmet Topuz, İstanbul'daki evini satmak için vekalet verdiği kişinin kendisini dolandırdığını iddia etti.

AA19 Aralık 2020 Cumartesi 12:12 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 12:12
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Kayseri'de ikamet eden Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Ataşehir'deki evini satmak için daha önceden tanıdığı R.A'ya vekalet verdiğini ve satışın gerçekleşmesinden sonra R.A'nın kuzeni O.A. ile parayı kendisine göndermeden kayıplara karıştığını ileri sürdü.

Olayın polise intikal ettiğini belirten Topuz, "R.A'yı daha önceden de tanıyorum. Bu satış için de ona vekalet verdim. Ancak satış bedeli olan 2 milyon 350 bin lirayı hesabıma yatırmak yerine kaçtı. Satış yaptığımız kişilerden parayı alması ve arabaya binip kaçmasının görüntüleri var. Polis faillerin peşinde." dedi.

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