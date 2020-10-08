İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ekim 2020 Perşembe / 20 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9428
  • EURO
    9,3388
  • ALTIN
    484.499
  • BIST100
    1148.74
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mehmet Tuğrul Başkan'dan Ankaraspor'a 1+2 yıllık imza
Spor

Mehmet Tuğrul Başkan'dan Ankaraspor'a 1+2 yıllık imza

TFF 1. Lig takımı Ankaraspor, 1922 Konyaspor'un golcüsü Mehmet Tuğrul Başkan ile 1+2 yıllık anlaşma imzaladı.

DHA08 Ekim 2020 Perşembe 16:04 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 16:04
ABONE OL

2007 yılında başlayan futbolculuk hayatını çeşitli kulüplerde sürdüren Mehmet Tuğrul Başkan, 2015 yılında Gençlerbirliği Kulübü ile sözleşme imzalayarak profesyonel futbolculuğa geçiş yaptı. 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'a transfer olan Mehmet Tuğrul Başkan, bugüne kadar 71 kez rakip fileleri havalandırma başarısı elde etti.

Tuğrul, yaptığı açıklamada, "Hedefleri olan bir kulübe geldim, takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Kariyerim için doğru yere geldiğimi düşünüyorum ve her Türk futbolcu gibi bende burada başarılı olup milli takım formasını giymek istiyorum" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.