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Mehmet Yiğiner: Ankaragücü'ne 35 milyon lira bağış yapılması halinde istifa edeceğim

Ankaragücü resmi siteden yaptığı açıklamayla, kulüp başkanı Mehmet Yiğiner'in 35 milyon lira bağış yapılması halinde başkanlığı bırakacağını bırakacağına dair istifa dilekçesini yönetim kuruluna sunduğu ifade edildi.

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Resmi siteden yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuz bugün Beştepe Tesislerimizde yapmış olduğu toplantısında gündemdeki konuları değerlendirmiştir.

Yönetim Kurulumuz geçtiğimiz 6 aydan bugüne kadar 100 milyon lirayı aşkın kaynak oluşturup, Kulübümüzün devamlılığı hususunda çalışmalar yapmış, 2019 Ocak ayında ise 6,5 milyon kaynak oluşturup, mevcut futbolcularının alacaklarını ödeyerek takımımızın iskelet kadrosunu korumuştur.

Son dönemlerde gündeme gelen MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanlığı’na aday olma ve 35 milyon lira bağış yapacağını söyleyerek gündem oluşturanlarla ilgili bir değerlendirme yapıldığında ise;

Kulüp Başkanımız Mehmet YİĞİNER, Kulübümüzün önünü açmak ve Ankaragücü’müzün menfaatlerini gözeterek 35 milyon lira bağış yapılması halinde Kulüp Başkanlığını bırakacağına ilişkin istifa dilekçesini Yönetim Kurulumuza sunmuştur.

Kamuoyuna ve camiamıza saygı ile duyurulur."

İlk anayasa: Teşkilat-ı Esasiye - Tarihte bugün 20 Ocak 1921

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