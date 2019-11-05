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Mehmetçik için tek yürek

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, “UEFA’nın bu siyasi tavrı kabul edilemez. Kulüpler Birliği olarak UEFA’nın çifte standartını kınıyoruz. Süper Lig’in 18 kulübü olarak esas olan ülkemizin itibarıdır, gerisi teferruattır” dedi.

  • StarSpor
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SÜPER Lig kulüplerinden UEFA’ya asker selamı tepkisi. Dün Kulüpler Birliği’nin yeni başkanının seçimi için yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “UEFA, A Milli Takım’ın Arnavutluk ve Fransa maçları sonrası yaptığı asker selamının yanı sıra oyuncumuz İrfan Can ve 5 futbolcu için daha soruşturma başlattı” dedi.

DEKLERASYON YOLLAYACAĞIZ

Gümüşdağ, “UEFA’nın bu girişimini 18 kulüp olarak kınıyoruz. Tüm kulüp başkanları olarak imzamızla yapacağımız deklerasyonu UEFA’ya yollayacağız. Futbolcularımızın verdiği asker selamı nedeniyle UEFA, 6’sı hakkında disiplin soruşturması başlattı. UEFA’nın bu siyasi tavrı kabul edilemez. Kulüpler Birliği olarak UEFA’nın çifte standartını kınıyoruz” dedi.

18 BAŞKANININ DA İMZASI VAR

Göksel Gümüşdağ, “UEFA’nın Türk Milli Takımı’na ve futbolculara karşı sergilediği bu siyasi tavrı kabul edilemez. Kulüpler Birliği olarak UEFA’nın çifte standartını kınıyoruz. Süper Lig’in 18 kulübü olarak esas olan ülkemizin itibarıdır. Konu vatansa gerisi teferruat. 18 başkanımızın da imzası var. Onlara da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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