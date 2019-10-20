Mehmetçik selamı veren Ağaoğlu: Nöbetçi lideriz
TRABZON ile Gaziantep arasındaki maçta Mehmetçiklerimiz unutulmadı.
- Star Spor
Karşılaşma öncesinde koltuklara Türk bayrakları bırakıldı. İstitlal Marşı okunurken tribünlerden Türk bayrakları dalgalandı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu ve tüm tribünler asker selamı verdi. Trabzonsporlu futbolcular ısınmaya üzerinde Atatürk fotoğrafı ve imzası olan tişörtle çıktı. Ağaoğlu maç sonu, “Biz güzel bir aileyiz. Tüm futbolcuları anlından öpüyorum. 34 maçlık bir lig serüveni var. Nöbetçi lideriz. Kaybederseniz kazanırsınız önemli olan zirve mücadelesini sürdürebilmek” dedi .
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