Mehmetçiklere tam destek
Suriye’nin kuzeyine başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman ordumuzun yanında olduklarını bildiren F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm kulüplerimiz destek açıklamaları yaptı.
- Star Spor
SPOR camiası, kahraman ordumuz için tek yürek oldu. Suriye’nin kuzeyine başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklerimiz için şu mesajlar verildi:
● Beşiktaş: Barış Pınarı Harekatı’nda Şanlı Ordumuza muvaffakiyetler dileriz. Dualarımız ve Kalplerimiz Mehmetçiklerimizle.
● Fenerbahçe: İstiklal ve istikbalimizin korkusuz bekçisi Türk Silahlı Kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyoruz.
● Galatasaray: Silahlı Kuvvetlerimize, Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda muvaffakiyetler diliyoruz. Türk Milleti Ordusunun Yanında.
● Trabzonspor: Her şart ve koşulda sizinleyiz!
● Çaykur Rizespor: Dualarımız Seninle Mehmet’im.
● Konyaspor: Sancağımız, bayrağımız yere inmesin, ezanımız dinmesin. Adımlarınız dünyayı inletsin.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.