Mehmetçiklere tam destek Suriye’nin kuzeyine başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman ordumuzun yanında olduklarını bildiren F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm kulüplerimiz destek açıklamaları yaptı.